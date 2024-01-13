أردوغان يترأس اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى اليوم في إسطنبول

يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى في إسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، وفق تدوينه لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على إكس.

ويعقد الاجتماعا الأمني في قصر دولمة بهجة بإسطنبول الساعة 14:30 (3+ تغ).

وأضاف ألطون أن الاجتماع يشارك فيه، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر.

كما يشارك في الاجتماع، رئيس هيئة الأركان العامة متين غوراق، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وفيما لم يذكر ألطون سبب الاجتماع، إلا أنه يأتي بعد استشهاد 6 جنود أتراك في اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق، الجمعة.