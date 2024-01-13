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تحييد 20 إرهابيا في عمليات للجيش التركي شمالي العراق وسوريا

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 13.01.2024 12:31
مقر جهاز الاستخبارات التركية في أنقرة. 5/01/2020 الأناضول مقر جهاز الاستخبارات التركية في أنقرة. 5/01/2020 (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، تحييد 20 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي"، في عمليات شمالي العراق وسوريا.

وفي بيان لوزارة الدفاع التركية، أن عملية استهداف أوكار الإرهابيين تأتي ردا على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب ـ القفل".

وأشار البيان إلى أنّ العملية شاركت فيها طائرات وبإسناد ناري من القوات البرية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية، تدمير 29 هدفا إرهابيا شملت مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية للإرهابيين في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل شمالي العراق وأهدافا للإرهابيين شمالي سوريا.

و"بي كي كي" (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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