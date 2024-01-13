وزارة الخارجية التركية تحيي ذكرى وفاة مؤسس جمهورية شمال قبرص

أحيت وزارة الخارجية التركية الذكرى 12 لوفاة الرئيس المؤسس لجمهورية شمال قبرص التركية رؤوف دنكطاش.

وقالت الوزارة في بيان السبت، "في الذكرى 12 لرحيل مؤسس جمهورية قبرص التركية، رؤوف دنكطاش، الذي دافع عن حقوق ومساواة وحرية الشعب القبرصي التركي بحكمة وإخلاص استثنائيين، فإنه سيحافظ دائما على مكانته في قلوبنا ويظل مصدرا للإلهام".

وأكد بيان الخارجية "إدراك أنقرة لمسؤولياتها التاريخية والمعنوية وأنها ستواصل دعم النضال المشروع لشعب قبرص التركية من أجل تحقيق المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي".

وتوفي دنكطاش في 13 يناير/ كانون الثاني 2012، عن 88 عاما، ويعد بمثابة الأب الروحي للقبارصة الأتراك، حيث شغل منصب أول رئيس للبلاد بين 1983 و2005.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب دنكطاش رئيسا للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".