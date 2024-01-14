وزير الداخلية التركي: عملياتنا مستمرة بحزم حتى تحييد آخر إرهابي

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأحد، إن عملياتنا مستمرة بحزم حتى تحييد آخر إرهابي.

ونشر الوزير عبر حسابه في "إكس"، مشاهد لعمليات "الأبطال-42" ضد الإرهابيين في جبل جودي وجبار ومناطق أخرى شرقي البلاد، التي يشارك فيها 37 فريقا و518 فردا من قوات الدرك.

وأشار إلى أن قوات بلاده تنفذ عمليات طيلة أيام العام وعلى مدار الفصول الأربعة وليلا ونهارا، إلى أن يتم تحييد آخر إرهابي.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".

ورداً على ذلك، شن الجيش التركي، السبت، عملية جوية شمالي العراق وسوريا، معلنا تدمير 29 هدفاً إرهابياً.

واستهدفت الغارات التركية مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية للإرهابيين في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل شمالي العراق وأهدافا للإرهابيين شمالي سوريا.