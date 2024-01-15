أنقرة: تدمير 23 هدفاً للإرهابيين شمالي العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الاثنين، تدمير 23 هدفاً لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا.

وبحسب بيان الوزارة، شنت المقاتلات التركية شنت غارات جوية على مواقع إرهابية في مناطق: متينا، وهاكورك، وقنديل، وغارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الغارات "تأتي بهدف تحقيق أمن الشعب التركي، والقضاء على التهديدات ضد القوات التركية، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، بموجب المادة الـ 51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

وأوضحت أن الغارات أسفرت عن تدمير 23 موقعا للتنظيمات الإرهابية يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها، إلى جانب تحييد "أعداد كبيرة من الإرهابيين".

وأكدت وزارة الدافع التركية أن المواقع التي استهدفتها الغارات الجوية تباينت ما بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر، ومرافق تؤمن الدخل للتنظيمات الإرهابية.

وشدد البيان على "مواصلة القوات التركية مكافحتها للإرهاب بكل حزم وعزم لحين القضاء على آخر إرهابي".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، تحييد 77 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي" وتدمير 78 هدفا، وذلك بغارات جوية تنفذها قواته منذ السبت الماضي شمال سوريا والعراق.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.