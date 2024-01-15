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الجيش التركي يستهدف مقراً لتنظيم "بي كي كي" داخل منشأة إسمنت لافارج شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.01.2024 14:15
آخر تحديث في 15.01.2024 14:25
مشاهد نشرها الجيش التركي لاستهدافه مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق. 14/01/2024 الأناضول مشاهد نشرها الجيش التركي لاستهدافه مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق. 14/01/2024 (الأناضول)

قصف جهاز الاستخبارات التركي هدفاً استراتيجياً تابعاً لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، يقع داخل حرم منشأة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في منطقة عين العرب، في شمال حلب، سوريا.

ومنذ عام 2015، يحتل تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي جزءا من منشأة لافارج مقرا عسكريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن جهاز الاستخبارات التركية قصف المقر المذكور، ظهر أمس الأحد.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، دمرت الاستخبارات التركية أيضًا عشرات الأهداف العائدة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، بما في ذلك مرافق البنية التحتية الحيوية وما يسمى بنقاط التفتيش على الطرق في حلب والحسكة والرقة.

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