وزير الدفاع التركي: دمرنا 78 هدفا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر تحييد 77 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" وتدمير 78 هدفا، في الغارات الجوية التي ينفذها الجيش التركي منذ السبت الماضي شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، عبر اتصال مرئي، في اجتماع مع قادة الوحدات العسكرية التركية داخل تركيا وعلى الحدود.

وأكد غولر أن قوات الجيش ردت فورا على الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد 9 أتراك بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف أنه لاحقا تم تحييد ما مجموعه 77 إرهابيا بغارات جوية شمال سوريا والعراق وتدمير 78 هدفا من كهوف وملاجئ ومنشآت نفطية.

وشدد على أن تركيا ستواصل حربها على الإرهاب "حتى تحييد آخر إرهابي".

ودعا الوزير التركي بالرحمة على الشهداء الأتراك والشفاء العاجل للجرحى وقدم تعازيه للشعب التركي.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمال العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.