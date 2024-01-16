الاستخبارات التركية تحيّد ليمان سويس القيادية في "واي بي جي" الإرهابي بسوريا

أعلن جهاز الاستخبارات التركية تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى ليمان سويس (LIMAN SUWEYS)، في عملية في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن سويش كانت مسؤولة عن الجناح النسائي لتنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

وأضافت المصادر أن الاسم المستعار للإرهابية سويش كان "ريهان عامودا".

وبعد عملية تعقب طويلة، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييدها بعملية أمنية نوعية ودقيقة.

وأشارت المصادر الأمنية التركية أن سويش كانت تدير الأنشطة باسم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا، وتنقل التعليمات القادمة من جبال قنديل بشمال العراق إلى الجناح النسائي للتنظيم في القامشلي القريبة من الحدود التركية.

كما تبين أن الإرهابية كانت تنظم أنشطة عملياتية ضد تركيا بما يتماشى مع أهداف التنظيم وغاياته.