البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على "إعلان مكافحة الإرهاب"

وافق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على "إعلان مكافحة الإرهاب" الذي أكد فيه على قوة وقدرة تركيا لمكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بحزم في الداخل والخارج.

وفي ختام جلسة الجمعية العامة للبرلمان حول الإرهاب، صوت البرلمان التركي بأغلبية كبيرة على الإعلان الذي حمل توقيع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

وجاء في بيان البرلمان بشأن الإرهاب: "نعلن للعالم أجمع أن تركيا تمتلك القوة والقدرة على مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بكل حزم في الداخل والخارج".

ولفت البيان إلى استشهاد 9 جنود أتراك وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمال العراق في الـ12من الشهر الحالي.

وترحم البيان على أرواح الجنود الشهداء، وقدم التعازي لأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد البيان: "إن الذين نفذوا هذا الهجوم الإرهابي الشنيع دفعوا بلا شك ثمنا باهظا وسيواصلون دفع الثمن، وإن الإرهاب لن يحقق هدفه أبدا".

وأردف البيان: "نعلن للعالم أجمع أن الأمة التركية لن تنحني أبدًا للإرهاب، وإنها تمتلك القوة والقدرة على المكافحة بحزم في الداخل والخارج ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي"، وداعش الإرهابي التي تشكل تهديدًا لأمن الجمهورية التركية".

وتابع البيان: "إننا نشكك في صدق الدول التي تلتزم الصمت في الحرب ضد الإرهاب، و أدوات الدعاية وإيواء زعماء التنظيمات الإرهابية وتمويلها بالأموال والأفراد والأسلحة التي تستهدف تركيا في عواصمها، ونذكرها مرة أخرى بأنه يجب عليهم إنهاء نهجهم المزدوج المعايير".

وأردف: "ننتظر من برلمانات الدول الأخرى وفي مقدمتها دول الجوار، والمنظمات الدولية اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء الأعمال الإرهابية ضد بلادنا".

وأكد البيان: "على العالم أجمع أن يعلم، إن نضالنا سيستمر بلا هوادة حتى تحييد آخر إرهابي، والقضاء على الإرهاب في مصدره، وإنهاء الدعم المقدم له، وإن البرلمان التركي الذي يمثل الإرادة الوطنية، سيواصل متابعة ذلك عن كثب".