رئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة: صداقتنا مع تركيا غاية في الأهمية

قال رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك زيليكو كومسيتش، إن الصداقة مع تركيا أمر مهم لبلاده، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات وتعزيز صداقة بلاده مع تركيا.

وأشار في تصريحات للأناضول، الثلاثاء، أن جميع المسؤولين في البوسنة والهرسك، بصرف النظر عن آرائهم السياسية، ينظرون لتركيا على أنها بلد شقيق.

وأفاد أن تركيا كانت دائما تقف سياسيا إلى جانب البوسنة والهرسك.

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بعضوية الناتو فتركيا أكبر داعم لنا، هي موجودة دائما عند الحاجة للمساعدة".

وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، أكد كومسيتش أن بروكسل لم تبد حرصا على بدء مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك.

وأضاف: "أعتقد أنه ما لم تغير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علاقاتها مع بعضها، فإن البوسنة والهرسك ومنطقة غرب البلقان سوف تظلان على قائمة الانتظار".