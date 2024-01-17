أنقرة: تدعو محكمة العدل الدولية لإقرار انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية

شدد رئيس لجنة العدالة بالبرلمان التركي جنيد يوكسل، الأربعاء، على وجوب اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارا ينص على أن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوكسل، النائب عن حزب العدالة والتنمية، مع عدد من البرلمانيين حول قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح يوكسل الذي حضر ضمن وفد البرلمان التركي، جلسات القضية في لاهاي، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد تعرضوا للنزوح، مؤكداً أن إسرائيل تواصل أعمالها التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأعرب يوكسل عن ترحيب تركيا بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا قدمت بعض الصور بما في ذلك تلك التي التقطها مراسلو وكالة الأناضول في غزة، إلى المحكمة أدلة ضد إسرائيل.

والخميس الفائت، قدم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية، حججه في إثبات ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة، بينما خصصت جلسة الجمعة للاستماع لدفاع إسرائيل.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.