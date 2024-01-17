10 أسئلة حول أول رحلة تركية مأهولة إلى الفضاء

تتجه الأنظار في تركيا نحو إلى محطة الفضاء الدولية حيث ستنطلق مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) المقررة في ليلة الأربعاء-الخميس، الرحلة التي تحمل على متنها أول رائد فضاء تركي وهو ألبير غزر أوجي، خطوة أولى ضمن برنامج "الفضاء الوطني التركي" الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2021.

ويبدأ غزر أوجي رحلته نحو الفضاء في الليلة بين 17 و18 يناير/ كانون الثاني الجاري، عند الساعة 01:11 صباحا حسب التوقيت المحلي التركي (10:11 ت.غ) معلنا انطلاق تركيا نحو الفضاء.

وفيما يلي إجابات عن 10 أسئلة تكشف تفاصيل هذه الرحلة المنتظرة:

1- كيف اختير أول رائد فضاء تركي؟

في مايو/ أيار 2022، تم الإعلان عن اختيار مواطنين تركيين اثنين لمهمة فضاء علمية، ونشرت وكالة الفضاء التركية عبر موقعها الإلكتروني معلومات عن الموضوع فتقدم 36 ألف شخص.

وبعد النظر في الطلبات تم استدعاء 30 مرشحا إلى العاصمة أنقرة، حيث تابعوا أنشطة في مجالات الهندسة والفيزياء والطب والفلك، إضافة للرياضات.

ومارست إجادة المرشحين ومعرفتهم بهذه المجالات العلمية دورًا مهمًا في اختيار المؤهلين للخضوع للاختبارات الطبية والنفسية، التي تمهد للمشاركة في تلك المهمة الفضائية.

2- متى أُعلن عن رواد الفضاء الذين تم اختيارهم؟

أعلن الرئيس أردوغان اختيار ألبير غزر أوجي رائد فضاء رئيسيا للمهمة، في مهرجان "تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء بمطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، الذي انطلق في 29 أبريل/ نيسان 2023.

وبجانب أوجي، كشف أردوغان عن اختيار توفا جيهانغير أتاسيفر، رائد فضاء احتياطيا خلال المهمة.

3- أين تدرب رائدا الفضاء؟

جرت عمليات التدريب في مدينة "هيوستن" بولاية تكساس الأمريكية، بالتعاون مع شركة "أكسيوم سبيس" بالولايات المتحدة، لتوفير خدمات التدريب والطيران لرائد الفضاء الذي سيقوم بأول مهمة فضائية مأهولة لتركيا.

4- ما المهام التي سيقوم بها غزر أوجي في الفضاء؟

سيسافر غزر أوجي إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما، وسيجري 13 تجربة في الفضاء بينها دراسات ستساهم في سجل العلوم، من السرطان إلى الخلايا المناعية، ومن الطحالب إلى العكبر (صمغ النحل).

وكانت لجنة مكونة من خبراء فضاء من وكالة الفضاء التركية ومعهد البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك"، درست التجارب المقرر إعدادها في الفضاء، وتقدمت بها جامعات ومؤسسات بحثية من أجل المهمة.

5- متى تبدأ الرحلة؟

سينطلق غزر أوجي ضمن أول مهمة فضائية مأهولة إلى الفضاء في تمام الساعة 01:11 (بحسب التوقيت المحلي التركي) من الليلة التي تربط يومي 17 و18 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة المركبة الفضائية التي تقل الفريق يوما ونصف اليوم، على أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية الجمعة 19 يناير.

وسيتم إطلاق كبسولة "دراغون" ضمن "مهمة أكسيوم 3"، من منصة الإطلاق رقم "39A " من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا والتابع لمحطة الفضاء الدولية "ناسا" عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".

كما تم تحديد مواقع شرقي وغربي ولاية فلوريدا الأمريكية، من أجل هبوط المركبة خلال عودتها إلى الأرض، وسيتم الاختيار بينها بحسب الظروف الجوية والبيئية خلال الهبوط.

7- ممن يتكوّن أفراد الطاقم؟

يتكون الطاقم من 4 أشخاص هم مايكل لوبيز أليجريا، قائد الفريق وممثل الولايات المتحدة وإسبانيا، ووالتر فيلادي الطيار في القوات الجوية الإيطالية، والسويدي ماركوس واندت ممثلا عن وكالة الفضاء الأوروبية، إلى جانب التركي غزر أوجي.

8- ماذا سيصطحب غزر أوجي معه؟

سيصطحب أعضاء طاقم "أكسيوم ميشن 3" معهم مقتنيات شخصية وأخرى تمثل بلادهم.

وسينطلق غزر أوجي إلى الفضاء وبحوزته حقيبة صور لأفراد أسرته، ومقتنيات خاصة بثقافة "اليوروك" التركية (أقوام تركية تشتهر بالترحال وتربية الحيوانات)، والعلم التركي الذي منحه له الرئيس أردوغان في وقت سابق.

9- كيف سيتم تلبية الاحتياجات الغذائية؟

في أبريل 2023، تم تحديد قائمة بالوجبات والأطعمة التي يفضلها رواد الفضاء، وخضعت العينات الأولية من هذه الأطعمة لاختبارات في معامل تابعة لوكالة "ناسا".

وتم إيصال هذه الأطعمة عبر طرود شحن إلى محطة الفضاء الدولية في وقت سابق، قبل وصول رواد الفضاء إلى المحطة.

كما ستكون هناك أطعمة داخل كبسولة "دراغون"، لتلبية احتياجات الطعام لأفراد الطاقم خلال طريقهم إلى الفضاء.

10- كم عدد رحلات الفضاء التي ستُجرى في إطار برنامج الفضاء التركي والبعثة العلمية؟

يتضمن "البرنامج التركي للفضاء والبعثة العلمية" رحلتين مأهولتين.

الأولى هي التي سيقوم بها غزر أوجي، الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية. أما الثانية فستكون رحلة "شبه مدارية" من المقرر أن يقوم بها توفا جيهانغير أتاسيفر في النصف الأول من العام الجاري.