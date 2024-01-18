تركيا تعرب عن قلقها من التصعيد بين إيران وجارتيها العراق وباكستان

أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن قلقها إزاء التطورات المتصاعدة مع الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية والباكستانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية في ضوء المستجدات في المنطقة.

وأضاف بيان "الخارجية التركية": "نشعر بالقلق إزاء التطورات التي بدأت بهجمات إيرانية على أهداف معينة في العراق، ثم توسعت بهجمات إيرانية على أهداف داخل باكستان صباح أمس (الأربعاء)، وتصاعدت هذا الصباح بهجمات باكستانية على أهداف داخل إيران".

وأعربت الوزارة عن اعتقادها بضرورة حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة القائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة.

كما أعربت أنقرة عن أملها في حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون دون مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعت إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس، مؤكدة استعداد تركيا لتقديم خبراتها لدول المنطقة فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات والمساهمة في ذلك.

وصباح الخميس، أعلنت باكستان تنفيذ ضربات عسكرية "دقيقة" ضد مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، عقب تنفيذ طهران ضربات بـ"صواريخ ومسيّرات" على مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.

وأشارت خارجية باكستان إلى أن ضرباتها في إيران "دليل على تصميم باكستان الثابت على حماية أمنها الوطني والدفاع عنه ضد جميع التهديدات".

والثلاثاء، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن طهران استهدفت بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.

وعقب الهجوم استدعت باكستان سفيرها لدى طهران، وطلبت عدم عودة سفير الأخيرة لديها، احتجاجا على القصف الإيراني الذي استهدفت إقليم بلوشستان، وأودى بحياة طفلين وفق السلطات الباكستانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين أنه شن هجمات صاروخية في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق استهدفت ما قال إنه "مقر رئيسي لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)"، بجانب قصفها مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة السورية في منطقة إدلب.