وزير الشؤون البحرية وسياسات الجزر اليوناني يزور أنقرة لبحث مكافحة الهجرة غير النظامية

التقى وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مع وزير الشؤون البحرية وسياسات الجزر اليوناني كريستوس ستيليانيدس، في العاصمة التركية أنقرة وبحث معه مكافحة الهجرة غير النظامية.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان عبر منصة "إكس" الخميس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مسؤوليات الوزارتين المذكورتين في تركيا واليونان.

وأكد مناقشة سبل التعاون بين تركيا واليونان من أجل المكافحة المشتركة للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.

وأوضح أن وفدي البلدين بحثا تعزيز التعاون والتواصل بين خفري السواحل التركية واليونانية.