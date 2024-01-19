أردوغان يشارك في حفل تقديم إجازة أبحاث الحديث الشريف الدولية

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في حفل تقديم إجازة أبحاث الحديث الشريف الدولية في جامع السليمانية بمدينة إسطنبول، اليوم.

وفي كلمة في الحفل الذي نظمته جامعة ابن خلدون (İHÜ) شدد أردوغان على أهمية إحياء هذا التقليد العلمي الذي أقامه العلماء في السابق عند الانتهاء من أعمالهم العظيمة.

وأكد أن جامعة ابن خلدون قامت بدراسات قيمة ومهمة في مجال الحديث النبوي، وأنها أتمت اليوم مشروعين في مجال الحديث الشريف، أحدهما استغرق 7 سنوات والآخر 4 سنوات.

ولف الرئيس التركي إلى أنّ كتاب تدريب الراوي للسيوطي الذي حققه وأخرجه ووثقه أحد أبرز المحدثين الشيخ محمد عوامة، يدرس منذ 7 سنوات.

أما المشروع الثاني فكان بحسب الرئيس التركي أيضا بإشراف الشيخ محمد عوامة، وهو تحقيق وتوثيق كتاب سنن الترمذي.