رئيس الوزراء اليوناني: نريد تعزيز الخطوات الإيجابية مع تركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهم يريدون تعزيز الأجواء الإيجابية الحالية مع تركيا مشيرا أن العلاقات مع جارتهم أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي.

وأضاف ميتسوتاكيس في كلمة في منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. أن العلاقات بين البلدين آخذة في التحسن، موضحاً: "في السنوات الأخيرة نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة التركية.. يجب أن نكون متفائلين، ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذها بلدانا أكثر".

وأشار إلى أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية هي المشكلة الوحيدة الأهم بين البلدين ولم يتم حلها بعد، مبيناً أنه رغم ذلك يتعين عليهم إجراء لقاءات بين الجانبين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وحول الوضع في فلسطين، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن قلقه حيال زيادة الضحايا المدنيين في غزة، لافتا أن عددا كبيرا من ضحايا الهجمات الإسرائيلية هم من الأطفال.