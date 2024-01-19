وزير الصناعة والتكنولوجيا: نأمل مستقبلاً إطلاق رحلات فضائية بصواريخ محلية

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر عن أمله في قيام تركيا مستقبلاً بإطلاق رحلات فضائية مماثلة لمهمة Ax-3 بصواريخ وطنية.

وقال كاجر من ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة بعد إطلاق الرحلة الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي: "نأمل أن نتمكن في غضون سنوات قليلة من تطوير وإنتاج مركبة فضائية وطنية يمكنها الوصول إلى القمر".

وأضاف أن عملية الالتحام بالمحطة الدولية ستكون اليوم السبت في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (10:15 ت غ).

وأُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.