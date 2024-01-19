القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزير الصناعة والتكنولوجيا: نأمل مستقبلاً إطلاق رحلات فضائية بصواريخ محلية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.01.2024 10:26
إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 مع كبسولة Crew Dragon من منصة LC-39A حاملا مهمة اكسيوم الثالثة في مركز كينيدي للفضاء، كيب كانافيرال، فلوريدا، 18 يناير 2024 الفرنسية إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 مع كبسولة Crew Dragon من منصة LC-39A حاملا مهمة اكسيوم الثالثة في مركز كينيدي للفضاء، كيب كانافيرال، فلوريدا، 18 يناير 2024 (الفرنسية)

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر عن أمله في قيام تركيا مستقبلاً بإطلاق رحلات فضائية مماثلة لمهمة Ax-3 بصواريخ وطنية.

وقال كاجر من ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة بعد إطلاق الرحلة الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي: "نأمل أن نتمكن في غضون سنوات قليلة من تطوير وإنتاج مركبة فضائية وطنية يمكنها الوصول إلى القمر".

وأضاف أن عملية الالتحام بالمحطة الدولية ستكون اليوم السبت في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (10:15 ت غ).

وأُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق التقى وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مع وزير الشؤون البحرية وسياسات...
مختارات