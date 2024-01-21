فيدان وهنية يبحثان التطورات في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية تطورات الأوضاع في غزة.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول أنّ فيدان استقبل هنية، السبت.

وبحث الجانبان قضايا وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

من جانبها، أصدرت "حماس" بيانا قالت فيه إن وفدا من الحركة بقيادة هنية التقى مساء أمس السبت فيدان، "حيث بحثا التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل وقفه".

كما بحث الجانبان وفق المصدر نفسه "سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني وإغاثته، خاصة في شمال القطاع، وملف التبادل (الأسرى).

ومما بحثه هنية مع الوزير فيدان أيضا "تحقيق الأهداف والتطلعات السياسية (للشعب الفلسطيني) بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.