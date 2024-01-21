وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره العماني أوضاع غزة وقضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأوضاع في قطاع غزة والقضايا الأمنية الإقليمية والتعاون بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

وأكدت المصادر أن الوزيرين بحثا الأوضاع في غزة والقضايا الأمنية الإقليمية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين تركيا وعمان.

والسبت، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية تطورات الأوضاع في غزة.

في سياق متصل، توجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة لأناضول، إن الوزير فيدان غادر أنقرة الأحد متوجها إلى نيويورك.

بدورها ذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن فيدان سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن حول فلسطين يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المنتظر أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية على هامش زيارته لنيويورك.