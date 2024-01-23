إتمام تدريبات عسكرية لقوات كوسوفو بإشراف ضباط أتراك

أتم ضباط أتراك يعملون ضمن قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، الإشراف على تدريب عسكري للقوات الكوسوفية.

وقالت القوات الأمنية الكوسوفية في بيان، الثلاثاء، إن البعثة العسكرية التركية أشرفت على التدريب الرامي إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الكوسوفية في إطار التعاون مع الجيش التركي.

وتمت التدريبات بإشراف رئيس البعثة التركية العقيد صبري غوكهان قره مرسال، وقائد القوات الأمنية الكوسوفية العقيد فالديت بيريشا.

وكانت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، قد انفصلت عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن الأخيرة لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.