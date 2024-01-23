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البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

وكالة اسوشيتد برس
أنقرة
نشر في 23.01.2024 19:55
آخر تحديث في 23.01.2024 23:02
البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

صادق البرلمان التركي مساء اليوم على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واعترضت تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي، على انضمام السويد بسبب تساهل حكومتها تجاه الجماعات الإرهابية.

وغضبت تركيا أيضا بسبب سلسلة من المظاهرات التي نظمها أنصار بي كي كي الإرهابي المحظور في السويد، فضلا عن الاحتجاجات على حرق القرآن الكريم التي هزت الدول الإسلامية.

الشهر الماضي، أعطت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان موافقتها على طلب السويد في المرحلة الأولى من العملية التشريعية، بعد أن أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمامها إلى المشرعين للموافقة عليه.

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