أردوغان ورئيسي يتفقان على مواصلة تعزيز التعاون ضد التنظيمات الإرهابية

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف البلدين، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان في العاصمة التركية أنقرة.

وأدان أردوغان بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية، في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكد الرئيس التركي وقوف أنقرة إلى جانب طهران في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "تطرقنا إلى أهمية مواصلة تعزيز تعاوننا ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن بلدينا ومنطقتنا".

وحول الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال أردوغان، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني "على أهمية تجنب الخطوات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقتنا أكثر".

وأوضح أنهما ناقشا خلال اللقاء "ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية على غزة، واتخاذ خطوات عاجلة نحو إقامة سلام عادل ودائم".

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على صعيد آخر، قال أردوغان إن تركيا لم ولن تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جارتها إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف أردوغان: "فتح بوابات حدودية جديدة مع إيران مطروح على جدول أعمالنا والإجراءات مستمرة بشأن إقامة مراكز تجارة حدودية لزيادة التنمية الاقتصادية في ولاياتنا الحدودية".

وأكد الرئيس: "يجب على القوتين الإقليميتين تركيا وإيران تعزيز تعاونهما من أجل التنمية والاستقرار".

وأردف: "لم ولن نقطع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جارتنا إيران بسبب العقوبات".