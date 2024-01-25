الرئيس التركي يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي الحرب الإسرائيلية على غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين بلديهما وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبتها على جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مسار الدعوى في المحكمة، التي تصدر غدا الجمعة، قرارا بشأن اتخاذ تدابير احترازية بوقف الإبادة.

وأكد أردوغان أن تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) وفقًا لحقوق الإنسان ولنيل إسرائيل، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية، العقوبة التي تستحقها.

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنها "ستصدر الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأضافت: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة".

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا "طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة" وفق بيان المحكمة.

وعقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب إفريقيا في 11 و12 يناير/كانون ثاني الجاري.