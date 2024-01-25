السفيرة أيفرن أكغون ممثلة لمكافحة التعصب ضد المسلمين بمنظمة الأمن الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية التركية تعيين السفيرة أيفرن أكغون ممثلة خاصة لمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام 2024.

ورحبت وزارة الخارجية في بيان الخميس، بقرار مالطا التي تترأس المنظمة للعام الجاري، بتعيينها دبلوماسية تركية مجددا لهذا المنصب.

تجدر الإشارة أن المنصب كان يشغله الدبلوماسي التركي إسماعيل حقي موسى، الذي تم تعيينه في يوليو/تموز 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن التعيين الجديد انعكاس لموقف تركيا الفعال والحازم في مكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين.

وأكدت أن تركيا ستواصل إيلاء أهمية خاصة وبفاعلية للعمل الذي تقوم به جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل منع توجهات مثل العنصرية ومعاداة الأجانب والتعصب ومناهضة الإسلام التي تتزايد في جميع أنحاء العالم.