رئيس البرلمان التركي: ينبغي تكثيف الجهود لعزل "نتنياهو وعصابته"

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الخميس، ضرورة تكثيف الجهود لعزل "الكيان الصهيوني" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"عصابته"، لضمان وحدة الدول الإسلامية وتعزيز الجبهة الإنسانية لفلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال قورتولموش، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية - التركية محمد هايف المطيري، والوفد المرافق له في مقر البرلمان التركي.

وقال قورتولموش، إن شعبي تركيا والكويت شعبان صديقان وشقيقان في كافة النواحي.

وأضاف أنه "من دواعي سرورنا أن تعمل مجموعات الصداقة في كلا البرلمانين على زيادة اتصالاتها لتحسين العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى إنه يعلق أهمية على زيادة وتطوير وتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع الكويت، وخاصة بين البرلمان التركي ومجلس الأمة الكويتي.

وهنأ رئيس البرلمان التركي، الكويت على موقفها من القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن هناك رد فعل جدي من الرأي العام العالمي لوقف المأساة الإنسانية والمذبحة والإبادة الجماعية في غزة، مؤكداً ضرورة تقديم المساعدات العاجلة لشعب غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل متزامن.

وقال قورتولموش، إن فترة جديدة من النضال بدأت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ستستمر لعقود من الآن فصاعدا.

وشدد على ضرورة "تكثيف الجهود لعزل الكيان الصهيوني ونتنياهو، وعصابته، لضمان وحدة الدول الإسلامية وتعزيز الجبهة الإنسانية لفلسطين".

من جانبه، أعرب المطيري، عن تقديره لموقف تركيا السياسي حيال القضايا الإسلامية، شاكراً موقفها إزاء القضية الفلسطينية.

وقال المطيري، إنهم يرغبون في زيادة التعاون بين الدول الإسلامية، ويعلقون أهمية على العلاقات مع تركيا في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وذكر أنهم يريدون رؤية المزيد من حضور المستثمرين الأتراك في الكويت.

ودعا المطيري، إلى إنشاء سوق إسلامي، حيث يمكن تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية.