وزير الخارجية هاكان فيدان يلتقي نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في إسطنبول

عقد وزير الخارجية هاكان فيدان لقاءً مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في إسطنبول اليوم استغرق 90 دقيقة.

وأشار فيدان في اللقاء إلى ضرورة تحقيق وقف عاجل ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 أشهر، وتنفيذ حل الدولتين.

من ناحية أخرى، ذكرت المصادر أن فيدان تطرق إلى علاقات الحلفاء ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو".

بدوره رحب كاميرون بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان القرار المتعلق ببروتوكول انضمام السويد للناتو، ومصادقته عليه.

وأوضحت المصادر أن الوزيرين تطرقا إلى أهمية أمن البحر الأسود، وأكدا عزم البلدين تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وبريطانيا في كافة المجالات على رأسها التجارة والاقتصاد والصناعات الدفاعية.

والخميس، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة "إكس" إن الرئيس أردوغان وقع القرار الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"، ووافق على البروتوكول ذي الصلة.

والثلاثاء، صدّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.