رئيس البرلمان التركي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين

وصل رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأحد، العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية على رأس وفد من النواب.

وكان في استقبال قورتولموش، بمطار العاصمة المنامة، رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم ونائبه الأول عبدالنبي سلمان أحمد، وسفير تركيا لدى البحرين أسين تشاكيل.

وفي كلمة له خلال وصوله إلى المنامة، قال قورتولموش، إن زيارته إلى البحرين ستكون "مفيدة ومثمرة".

وأكد على روابط الأخوة القائمة بين الشعبين التركي والبحريني، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف رئيس البرلمان التركي: "لدينا علاقات جيدة. ونسعى جاهدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى أبعد من ذلك".

وتابع قورتولموش: "لم تكن هناك زيارة على مستوى البرلمان بين الجانبين منذ فترة طويلة، ولهذا السبب نولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة".

ويرافق قورتولموش، في زيارته إلى البحرين، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية البحرينية، النائب عن حزب العدالة والتنمية قورتجان تشلبي، والنائب الآخر عن العدالة والتنمية رسول قورت، والنائب عن حزب الحركة القومية رمضان قاشلي، والنائب عن حزب "إيي" ياسين أوزتورك.