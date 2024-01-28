فيدان يستقبل القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، في العاصمة أنقرة.

وذكرت الخارجية التركية، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن اللقاء انعقد في مقر الوزارة بأنقرة.

بدوره، قال أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، إنه التقى نولاند، وأجرى معها مباحثات حول التطورات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلمت وكالة الأناضول من مصادر دبلوماسية، أن نولاند تزو تركيا، الأحد والإثنين، بدعوة من نائب وزير الخارجية السفير براق أقجابار، وذلك في إطار الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية.

وستتناول المشاورات بين الجانبين قضايا إقليمية ودولية بجانب العلاقات التركية الأمريكية.

وبدأت اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية، في 4 أبريل/ نيسان 2022، عقب لقاء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وجو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في العاصمة الإيطالية روما.