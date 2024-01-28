مقتل شخص في هجوم مسلح على كنيسة بإسطنبول

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأحد، إن شخصاً فقد حياته خلال هجوم على كنيسة في منطقة "ساريير" بإسطنبول، خلال قداس، مضيفاً أنه "بدأ تحقيق واسع النطاق في القضية و تكثيف الجهود للقبض على المهاجمين".

وأضاف يرلي قايا، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اليوم حوالي الساعة 11.40 صباحاً أثناء الخدمة في كنيسة سانتا ماريا في حي بويوكدير في ساريير، تعرض شخص من بين الحاضرين للطقوس لهجوم بمسدس من قبل شخصين ملثمين وفقد حياته للأسف".

وأضاف أنه "تم فتح تحقيق واسع النطاق في هذه الحادثة و تكثيف الجهود للقبض على المهاجمين".

وأدان وزير الداخلة التركي الهجوم، قائلاً: "إننا ندين بشدة هذا الهجوم الخسيس".