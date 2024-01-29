فيدان والرئيس الألباني يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والرئيس الألباني بيرم بيغاي، الاثنين، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأشار بيان صادر عن الرئاسة الألبانية، الاثنين، إلى الشراكة الاستراتيجية بين ألبانيا وتركيا.

وجاء في البيان :"التعاون الألباني التركي في كافة المجالات هو تعاون مثمر"، بحسب وكالة الأناضول.

وأعرب بيغاي عن شكره للوزير فيدان على المساعدات التي قدمتها تركيا والاستثمارات التي قامت بها في بلاده بعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقال الرئيس الألباني: "تركيا من أكبر الشركاء التجاريين لألبانيا. وتوظف الاستثمارات التركية أكثر من 15 ألف ألباني في بلادنا"

وشدد بيغاي على الدور التركي في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة، باعتبارها الشريك الطبيعي والتاريخي لمنطقة غرب البلقان.

كما أشار إلى المساهمات التركية، من أجل اندماج كوسوفو في المؤسسات الإقليمية والدولية والاعتراف باستقلالها.

وفي وقت سابق التقى فيدان برئيس الوزراء إيدي راما ووزير الخارجية إجلي حسني، وزار مسجد نمازغاه، في العاصمة تيرانا، والتقى برجال الأعمال الأتراك في ألبانيا.

ومساء الاثنين توجه فيدان إلى بلغاريا في إطار جولة بدول البلقان تشمل رومانيا أيضاً.