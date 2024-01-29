وزير الخارجية التركي يدعو لمنع هلاك مليوني إنسان بغزة جوعاً ومرضاً

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، المجتمع الدولي إلى انتهاج أساليب جديدة للحيلولة دون فتك الجوع والمرض بمليوني إنسان في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع وزير الخارجية الألباني إجلي حسني، عقب لقائهما في العاصمة تيرانا.

ولفت فيدان إلى المأساة المستمرة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، وأشار إلى "استمرار مسلسل قتل الأبرياء الفلسطينيين أمام أعين العالم".

وحذر فيدان من خطورة مأساة أخرى في غزة ظهرت في هذه المرحلة، إضافة إلى مقتل آلاف الأبرياء بفعل الرصاص والقنابل.

وأوضح أن أكثر من مليوني فلسطينيي تحتجزهم إسرائيل رهائن في غزة، يواجهون خطر الموت جراء الجوع والأوبئة.

وأكد الوزير التركي على أن منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة "ينذر بكارثة كبرى".

و ذكر أن الجهود والنوايا الحسنة التي أبداها الرأي العام الدولي حتى الآن لم تنجح في إيصال المساعدات الضرورية لقطاع غزة.

وأضاف:" لهذا السبب، أدعو المجتمع الدولي لاستخدام أساليب مختلفة لاتخاذ تدابير لمنع هلاك مليوني شخص محتجزين في غزة بسبب الجوع والأمراض الوبائية".

وأكد ضرورة الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير قبل فوات الأوان.

وأشار فيدان إلى أنه بالإضافة إلى من قتلوا بالقنابل والرصاص، يمكن أن يموت مئات الآلاف من الناس من الجوع، مؤكدا أن ذلك سيكون عبئاً أخلاقياً كبيراً لن يتحمله الرأي العام العالمي.

وشدد الوزير فيدان على ضرورة إتاحة تقديم المساعدات إلى غزة بصيغ أخرى غير تلك المتبعة حاليا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيداً و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.