أردوغان: سنبني تركيا مدينة مدينة بما يتناسب مع رؤية "قرن تركيا"

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحكومة عازمة على "بناء المدن التركية لبنةً فوق لبنة" بما يتناسب مع رؤية "قرن تركيا" الطموحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، باجتماع الإعلان عن البرنامج الانتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" في مقره بالعاصمة أنقرة، قبيل الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار المقبل.

وقال الرئيس في كلمته: "سنجري انتخابات البلدية الخامسة عشرة في عصر التعددية الحزبية في 31 مارس، كمهرجان للديمقراطية".

وأضاف: "ثمة من ينتظر تعثر تركيا وعودتها إلى أيام الضعف، ورغم أن السهام موجهة نحونا، إلا أن هدفهم الحقيقي هو تركيا".

وأكد الرئيس عزم حكومته "مساعدة المدن التركية وسكانها من غياب الخدمات" في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.

ووعد الرئيس التركي ببناء مساكن مقاومة للكوارث الطبيعية ومكيفة مع التغير المناخي.

كما وعد بدعم السياسات المستدامة للبلديات الصديقة للبيئة والتي تتبنى سياسة التنمية الخضراء ومشروع "صفر نفايات"، وأكد على أهمية الحفاظ على الحياة الريفية ورفع مستوى المعيشة فيها.

وحذر الرئيس أردوغان من ترك أي مساحة لأصحاب حملات الأكاذيب والافتراء والتشويه قبيل الانتخابات.

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.