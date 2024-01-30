افتتاح مكتب "أسيلسان" للصناعات الدفاعية في أبوظبي بحضور رئيس البرلمان التركي

افتتح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم، المكتب الإقليمي لشركة "أسيلسان" (ASELSAN) التركية للصناعات الدفاعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحضر الافتتاح نواب بالبرلمان التركي وسفير أنقرة بأبوظبي توغاي تونتشار، ورئيس إدارة الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية خلوق غورغون، ومدير عام أسيلسان أحمد آقيول، ومدير عام شركة هافلسان للصناعات الإلكترونية والجوية أحمد عاكف نجار، ومدير عام شركة روكيتسان مراد إكينجي.

واطلع قورتولموش من خلوق غورغون على أعمال المكتب والاستثمارات في الصناعات الدفاعية.

تأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.