رئيس البرلمان التركي يزور نصب الشهداء في أبوظبي

قام رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، بزيارة نصب "واحة الكرمة" التذكاري للشهداء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستقبل رئيس البرلمان التركي بمراسم عسكرية أمام النصب التذكاري الذي يخلد أسماء الشهداء في دولة الإمارات.

ووضع قورتولموش إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.

وكتب على دفتر الزوار : "يشرفني أن أكون في نصب الشهداء، بمناسبة زيارتي لدولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة والشقيقة، ممثلاً لمجلس الأمة التركي الكبير".

وأضاف: "أقف بإجلال واحترام أمام ذكرى الجنود الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال وسيادة أراضي الإمارات العربية المتحدة".

وتابع قورتولموش: "أؤكد بهذه المناسبة رغبتنا في تعزيز العلاقات الأخوية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة على الأسس الاستراتيجية المحددة، وإرادتنا وتصميمنا على العمل في هذا الاتجاه".

والأحد، زار رئيس البرلمان التركي العاصمة البحرينية المنامة، في جولة خليجية تشمل الإمارات أيضا.