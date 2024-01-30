فيدان: تركيا ملتزمة بمعاهدة مونترو وتعديلها غير قابل للنقاش

جدد وزير الخارجية هاكان فيدان التزام تركيا بمعاهدة مونترو للمضائق، مؤكدا أن أي تعديلات عليها "أمر غير قابل للنقاش".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان، الثلاثاء، مع وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل، في العاصمة صوفيا.

وقال فيدان: "بصفتنا الجهة المنفذة لاتفاقية مونترو، فإن الحفاظ على السلام في البحر الأسود ومنع المبادرات التي من شأنها تعرض هذا السلام للخطر هما من أولوياتنا الرئيسية".

وأضاف: "سنواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو. هذه المسألة (إجراء تعديلات على المعاهدة) غير قابلة للنقاش ولا حتى التفكير بها".

وبخصوص المذكرة التي وقعتها تركيا ورومانيا وبلغاريا مؤخرا، بشأن إنشاء مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود، أكد فيدان أنهم أظهروا ذلك كحالة نموذجية للتعاون الأمني والإقليمي.

وذكر أنهم، كدول مشاطئة يرون في ذلك خطوة تتماشى مع مبدأ الملكية الإقليمية وروح التحالف.

وتسمح اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.