العلاقات التجارية بين تركيا والبحرين تحمل "إمكانات كبيرة"

قال رئيس البرلمان التركي خلال زيارة لمملكة البحرين، إن العلاقات التجارية بين تركيا والمملكة تتمتع "بإمكانات كبيرة"، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى تحسين العلاقات بين برلماني البلدين.

وفي إطار زيارته للبحرين، التقى نعمان قورتولموش برئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، بحسب بيان صادر عن البرلمان التركي.

وقال قورتولموش خلال اللقاء: "لقد تجاوزنا الذكرى الخمسين للعلاقات التركية البحرينية. والآن نريد أن نتحدث عن المزيد من الأهداف في الخمسين سنة الثانية. وبالإضافة إلى جهود الرئيس أردوغان في العلاقات بين البلدين، يجب علينا كبرلمانين، أن نسعى إلى تحسينها. ومن المهم أيضاً تعزيز العلاقات بين البرلمانات".

وأشار قورتولموش إلى أن جمهورية شمال قبرص التركية تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال إن مدير الاتحاد هو مسؤول من البحرين، وأكد أنهم يبحثون عن الدعم في هذه القضية.

وأوضح: "بالرغم من كل الجهود الإيجابية، تعرضت جمهورية شمال قبرص التركية لعقوبات الغرب"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى دعم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية على المنابر الدولية".

كما نقل قورتولموش امتنان أنقرة لموقف البحرين ضد "المجازر الإسرائيلية اللاإنسانية في فلسطين".

وأعرب عن أمله في "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

من جانبه أكد المسلم أنهما يهدفان إلى الارتقاء بالعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين البحرين وتركيا إلى مستويات أعلى. وأعرب عن دعم البحرين لجهود أنقرة من أجل فلسطين على المنابر الدولية.

وقال إن حل القضايا الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة المستقلة بالكامل وعاصمتها القدس، مضيفاً أن البحرين تعارض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.