مباحثات تركية إماراتية لتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

أجرى رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غونغور، سلسلة محادثات لتطوير التعاون بمجال الصناعات الدفاعية بين أنقرة وأبو ظبي.

وقال غونغور في تصريحات صحفية الأربعاء، إن المؤسسة شاركت إلى جانب شركات تركية في اجتماعات لتطوير التعاون بمجال الصناعات الدفاعية في أبو ظبي يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وأكد أن الاجتماعات كان مفيدة للطرفين، مضيفًا: "هناك عملية بيع شاملة، وقد تم تسليم بعضها، ويتم تسليم البعض الآخر، وأعتقد أن رضا المستخدمين عن التعامل مع تركيا هو مكسب لبلدنا".

وفي إطار الزيارة التقى غونغور كلًا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة لدولة الإمارات أحمد آل نهيان، ورئيس هيئة تطوير قوة الأركان العامة حسن الحمادي، والرئيس التنفيذي لـ"مجلس التوازن" معمر شهاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إيدج" فيصل البناي، والرئيس التنفيذي للشركة حمد المرا.