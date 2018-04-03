إسطنبول تستضيف معرضاً عقارياً وقمة عربية استثمارية نهاية أبريل الجاري

تستضيف مدينة إسطنبول، خلال الفترة بين 28-29 أبريل/ نيسان الجاري، معرض العقارات الـ12، وقمة عربية تركية.

وقال مراد كالصن، نائب رئيس الهيئة الإدارية لغرفة تجارة إسطنبول، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 500 مستثمر من الإمارات، والكويت، والسعودية، والمغرب، ومصر، وإيران، والبلدان الأخرى، سيشاركون في المعرض.

"كالصن" أشار إلى أن الاقتصاد التركي أظهر أداء متميزاً خلال الفترة الأخيرة و حقق نمواً بنسبة 7.4 بالمائة، وتصدر جميع دول مجموعة العشرين.

وأضاف: "المشاريع التي ستبدأ في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، ستساهم بشكل أكبر في نمو الاقتصاد التركي".

وبيّن أن هناك اهتماماً كبيراً للعقارات من مواطني ومستثمري البلدان الخليجية.

من جانبه، قال زياد بسام، نائب رئيس غرفة تجارة مدينة جدة، إن تركيا تعتبر من أكثر الدول التي تحظى بإعجاب ورغبة وطلب مستثمري ومواطني البلدان الخليجية.

ولفت بسام، إلى أن تركيا شهدت في 2017، بيع 1.4 مليون وحدة سكنية، وأضاف: "اشترى الأجانب 22 ألف وحدة سكنية، ويأتي مواطنو البلدان الخليجية في مقدمة المشترين للمنازل في تركيا".