الملتقى العقاري الخليجي التركي الـ12 اليوم في إسطنبول

تشهد مدينة إسطنبول، انعقاد "المعرض والملتقى العقاري الخليجي التركي"، بنسخته الثانية عشرة؛ وذلك على مدار يومين، اليوم وغداً.

وتشارك في المعرض أكثر من 60 شركة، بينها 10 من دول عربية، وأكثر من 600 مستثمر.

ويقول المنظمون إنه سيتم عرض أكثر 365 مشروعا عقاريا، يقع جلها في تركيا.

ويهدف المعرض إلى اجتماع القطاعين العقاريين التركي والعربي، وإتاحة الفرصة لالتقاء المستثمرين من الجانبين، لبحث فرص تطوير التعاون وتبادل الخبرات.

هذا ومعلوم أن قطاع العقار في تركيا من أكثر الأسواق المجدية استثماريًا عالميًا.

وقد زادت نسبة بيع المساكن إلى الأجانب في البلاد، بنسبة 22.2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.