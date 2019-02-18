تركيا.. ارتفاع نسبة شراء الأجانب للعقارات 81.9 % خلال يناير

ارتفعت نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا 81.9 بالمائة، خلال يناير/ كانون الثاني 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية حول مبيعات العقارات خلال يناير الماضي.

وأظهرت البيانات شراء الأجانب لـ3 آلاف و168 عقارًا في تركيا.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية الأكثر مبيعًا للعقارات بواقع 1361 عقارًا، تلتها أنطاليا بـ601 عقارا، ثم العاصمة أنقرة بـ 182 عقارًا، وبعدها بورصة بـ 177، ويالوا بـ 162 عقارًا.

ووفقًا للبيانات، جاء العراقيون على رأس قائمة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا بواقع 605 عقارًا، ثم الإيرانيون 305 عقارات، والروس 195، والأفغان 191 والأردنيون 151 عقارًا.