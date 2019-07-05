شركة تركية تستعد لبناء أعلى ناطحة سحاب بآسيا الوسطى في طشقند

تستعد شركة "تورك أوزغوفن" التركية، لبناء أعلى ناطحة سحاب في آسيا الوسطى، بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

واحتضنت طشقند، الجمعة، اجتماعًا للتعريف بالاستثمار الضخم الذي تقوم به شركة "مراد بيلدينغ" الأوزبكية.

ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع ناطحة السحاب في مركز طشقند 215 مترًا بعد استكمال البناء، وستضم 50 طابقًا.

ويتوقع أن تصل كلفة المشروع الذي ستنفّذه شركة "تورك أوزغوفن" التركية، إلى 150 مليون دولار.

ويتم بناء ناطحة السحاب في إطار مركز "طشقند سيتي" الدولي للأعمال، لتكون الأعلى في آسيا الوسطى.

وسيكون ارتفاع المشروع أعلى من ناطحة السحاب الموجودة بالعاصمة الكازاخية نور سلطان (201 متر).

وفي كلمة خلال الاجتماع التعريفي، قال مراد نزاروف، رئيس شركة "مراد بيلدينغ"، إنهم اختاروا شركة "تورك أوزغوفن" التركية من أجل بناء المشروع، بعد سلسلة لقاءات مع أكثر من 100 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

وأوضح نزاروف، أن المشروع سيبنى على مساحة 1.5 هكتار، وسيكون الأول من نوعه في أوزبكستان.

من جانبه، أشار أوزغور أونور أوزغوفن، مؤسس شركة "تورك أوزغوفن" التركية، إلى أهمية ومكانة أوزبكستان من الناحية التاريخية والمعمارية.

وأعرب أوزغوفن عقب الاجتماع، عن سعادته حيال المساهمة في تنمية أوزبكستان، التي تقع في مركز آسيا الوسطى وقلب طريق الحرير، وتشهد تطورًا مستمرًا.

وقال إن الشركة بدأت ببناء المشروع بمشاركة فريق يضم 500 شخص، بينهم عدد كبير من المهندسين والخبراء من كبرى جامعات تركيا.