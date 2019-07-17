مبيعات العقار للأجانب في تركيا تحقق رقماً قياسياً بالنصف الأول من 2019

سجّلت مبيعات العقار للأجانب في تركيا رقمًا قياسيًا في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 68.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في عموم البلاد 19 ألف و952 في النصف الأول من 2019.

وهذا الارتفاع هو الأعلى في مبيعات العقار للأجانب خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، في تاريخ تركيا.

وكانت مبيعات العقار للأجانب في عموم تركيا بلغت 11 ألف و816 في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى يونيو الماضي، بلغت المبيعات للأجانب 2689 عقارًا بزيادة قدرها 30.5 في المئة، وهو أفضل أداء في هذا الشهر.

وتشير البيانات الرسمية إلى احتفاظ إسطنبول على الصدارة من بين المدن التركية في عدد العقارات المباعة للأجانب في الفترة المذكورة.

وارتفعت المبيعات في إسطنبول للأجانب من 764 في يوينو 2018 إلى 1009 عقارات في يونيو 2019.

وحلت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ668 عقار، تبعتها أنقرة بـ134 عقار، ويالوفا بـ123 عقار، وبورصة بـ122 عقار، وطرابزون بـ111 عقار.

وفي النصف الأول من 2019، اشترى الأجانب 8903 عقارًا في إسطنبول، و4093 في أنطاليا، و1111 في أنقرة، و1000 في بورصة، و811 في يالوفا.