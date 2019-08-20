مبيعات العقارات في تركيا ترتفع 66.7 % خلال يوليو

شهد قطاع بيع العقارات في تركيا خلال يوليو/ تموز الماضي، ارتفاعا بنسبة 66.7 بالمئة مقارنة مع مبيعات يونيو/ حزيران 2019.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد المنازل المباعة في عموم تركيا خلال يوليو الماضي بلغ 102 ألف و236 منزلا.

وأوضحت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل خلال يوليو الفائت تراجعت 17.5 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل بـ17 ألف و276، تلتها العاصمة أنقرة بـ9 آلاف و491 منزلا، وإزمير ثالثا بـ 5 آلاف و576.

وذكرت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل إلى الأجانب خلال يوليو زادت 46.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ عدد المنازل المباعة للأجانب خلال يوليو الماضي 4 آلاف و192 منزلا؛ حيث تصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات إلى الأجانب، بـألف و903 منزلا.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ764، وأنقرة ثالثا بـ249، وبورصة رابعا بـ217 ويالوفا خامسا بـ177 منزلا.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا، بـ 734 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ464، والكويتيين ثالثا بـ219 والسعوديون بـ218، والروس خامسا بـ215 منزلا.