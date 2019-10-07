تركيا.. طرح جزيرتين للبيع قبالة سواحل مرمريس وأيفاليك

تعرض شركة تطوير عقاري وتسويق في إسطنبول جزيرتين للبيع على الإنترنت.واحدة قبالة سواحل موغلا في جنوب غرب تركيا والأخرى في ولاية باليكسير الغربية.

وقد طرحت جزيرة قرجه Karaca قبالة مرمريس في موغلا بسعر 210 ملايين ليرة (36.7 مليون دولار) في 22 سبتمبر من قبل رجال أعمال أتراك يعيشون في الولايات المتحدة. تضم الجزيرة حاليًا ثلاثة منازل صغيرة منفصلة ويمكن استخدامها لبناء بعض الممتلكات الإضافية ومطعماً ومرسى صغيرا. وتبلغ مساحة الجزيرة 316،000 مترا مربعا.

أوغور أوزجان، من شركة Bosforce للتطوير العقاري والتسويق في إسطنبول التي تتولى عملية البيع نيابة عن المالك قال إن رجل أعمال تركي يعيش في الولايات المتحدة اشترى جزيرة قرجه Karaca عام 1980 لبناء فندق، وقد قام ببعض عمليات البناء في ذلك الوقت. ومع ذلك لم تتحقق خطط الفندق إذ تم إعلان الجزيرة منطقة محمية من الدرجة الأولى عام 1983. فطرحها مالكها للبيع مجدداً.

وأشار أوزجان إلى أن القيود المفروضة على الجزيرة كمحمية تسمح بإنشاء منشأة سياحية يومية ومرسى صغير على الجزيرة. والجزيرة معفاة أيضا من الضرائب لمدة خمس سنوات لأنها تقع داخل حدود مقاطعة موغلا.

قبل أسبوع من طرح جزيرة قرجة للبيع، عرضت جزيرة تشيشيك Çiçek، إحدى الجزر الـ 22 في ولاية باليكسير في بحر إيجة، للبيع على الإنترنت.

وجزيرة تشيشيك Çiçek، الواقعة قبالة ساحل مقاطعتي أيفاليك وجوميتش، ملك حاليًا لثلاث عائلات، وتم بيعها لأول مرة في عام 2002. ويبلغ سعر هذه الجزيرة 115 مليون ليرة (20 مليون دولار). وهي على بعد 12 كم من مدينة Ayvalık و230 مترًا فقط من الشاطئ.

تضم جزيرة تشيشيك Çiçek، التي تبلغ مساحتها 265000 متر مربع ثلاثة منازل تبلغ مساحتها 450 مترًا مربعًا. وفيها أيضًا أربعة آبار للمياه العذبة و2000 شجرة زيتون و3000 شجرة صنوبر وأشجار فواكه متنوعة.