تركيا.. طفرة كبيرة في مبيعات العقارات للأجانب خلال 10 أعوام الماضية

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا العام الماضي رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الـ 10 الماضية.

وبحسب معلومات مستقاة من المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابع لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، اشترى الأجانب 67 ألفا و322 عقارا في تركيا العام الماضي.

وتصدّر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، تلاهم البريطانيون، ثم الألمان، فالروس والسعوديون.

وشهد العام الماضي شراء 6 آلاف و307 أرض عقارية، و61 ألف و15 شقة، من قبل 63 ألفا و986 مواطنا أجنبيا.

كانت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، بلغت 10 آلاف و806 عقارا خلال 2010، فيما وصل هذا الرقم إلى 67 ألفا و322 عقارا العام الماضي.

وفضّل الأجانب ولايات إسطنبول وبورصة وموغلا في شراء الأراضي العقارية، فيما تصدرت إسطنبول وأنطاليا وموغلا، قائمة الولايات الأكثر شراء للشقق فيها من قبل الأجانب.

وشهدت إسطنبول خلال 2019، بيع 25 ألف و872 شقة.

وعلى صعيد الأقضية التركية الأكثر بيعاً للشقق والأراضي العقارية للأجانب، تصدر القائمة قضاء أسنيورت (إسطنبول) بـ 7 آلاف و266 عقارا، وقضاء ألانيا (ولاية أنطاليا) بـ 6 آلاف و152 عقارا.

وتصدر مواطنو بريطانيا وألمانيا واليونان، قائمة الأكثر شراء للعقارات في تركيا من بين دول الاتحاد الأوروبي، في جميع الأعوام الماضية.