تركيا: بيع العقارات يسجل أفضل أداء منذ 8 سنوات

سجلت مبيعات العقار في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أفضل أداء لها منذ 8 سنوات، بتحقيق رقم قياسي بلغ 341 ألفا و38 عقارا.

يأتي ذلك على خلفية انخفاض معدلات الفائدة على قروض العقارات.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن خفض البنك المركزي معدلات الفائدة التدريجي منذ النصف الثاني من 2019، أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على قروض العقارات، وزيادة اهتمام المواطنين بامتلاكها.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها الأناضول، بلغت مبيعات العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 341 ألفا و38، محققة أفضل أداء في الربع الأول منذ 8 سنوات.

وبلغت مبيعات يناير/ كانون الثاني الفائت، 113 ألفا و615 عقارا، وفي فبراير/ شباط 118 ألفا و753، وفي مارس/ آذار 108 آلاف و670.

ومؤخرا خفض المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، من 10.75 إلى 9.75 بالمئة، ما أدى لانخفاض قروض العقارات إلى 0.94-0.95 على أساس شهري.