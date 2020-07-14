مبيعات الوحدات السكنية في تركيا تحقق رقماً قياسياً في يونيو

كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن مبيعات الوحدات السكنية خلال يونيو/ حزيران الماضي، حققت رقما قياسيا وبلغت 190 ألفا و12 وحدة.

وتطرق ألبيرق، عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، إلى إحصاء مبيعات الوحدات السكنية خلال يونيو الفائت.

وأشار إلى الزيادة الكبيرة في مبيعات الوحدات السكنية، مبينا أن قطاع الإنشاءات يحرك 250 قطاعا فرعيا، والدعم المالي المقدم من البنوك، لعب دورا كبيرا في إنعاش القطاع.

وقال ألبيرق: "مبيعات الوحدات السكنية زادت بنسبة 209.7 بالمئة الشهر الماضي، وسجلت أعلى رقم في تاريخها خلال أشهر حزيران بـ 190 ألفا و12 وحدة".