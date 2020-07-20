ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا 32 بالمئة في النصف الأول من 2020

ارتفعت مبيعات تركيا من العقارات خلال النصف الأول من العام الحالي، 32 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأوضحت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية في بيان، الاثنين، أن 581 ألفا و798 منزلا بيع في عموم تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.

وأضاف البيان أن مدينة اسطنبول احتلت المرتبة الأولى بين الولايات التركية من حيث بيع العقارات.

وأشار إلى أن عدد المنازل التي بيعت في اسطنبول خلال الفترة المذكورة، بلغ 95 ألفا و271 منزلا.

وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بـ64 ألفا و52، وإزمير ثالثا بـ36 ألفا و651.

ودخلت خزينة الدولة التركية من مبيعات العقارات خلال الفترة المذكورة، 7 مليارات و792 مليون ليرة تركية (ما بعادل 1.3 مليار دولار أمريكي).