تركيا تحقق رقما قياسيا في بيع العقارات خلال يوليو

حققت تركيا خلال يوليو/تموز الماضي، رقما قياسيا في بيع العقارات بعموم البلاد.

وبلغ عدد المنازل المبيعة خلال يوليو، 229 ألفا و357، بحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.

وأوضحت المعطيات أن مبيعات تركيا من العقارات خلال يوليو الماضي، ارتفعت بنسبة 124.3%، مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من عام 2019.

وفي تعليقه على المعطيات، قال وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، إن البنوك الحكومية لعبت دورا مهما في شراء المواطنين للمنازل.

وشدد ألبيرق في تغريدة على تويتر، على أهمية قطاع الإنشاءات، مبينا أن هذا القطاع يساهم في تنشيط 250 قطاعا في شتى المجالات.