تركيا.. بيع 155 ألف عقار للأجانب في 5 أعوام

سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزلا، بينها 154 ألفا و871 للأجانب.

ونشرت هيئة الإحصاء التركية، معطيات حول مبيعات العقارات بالبلاد بين سبتمبر/ أيلول 2015 وأغسطس/ آب 2020، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان الذي يحل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتحققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة 2015-2020، في عام 2017 بواقع مليون و409 آلاف و314،.

وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع مليون و199 ألفا و715 خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ 720 ألفا و124، ثم ولاية إزمير بـ 412 ألفا و588، وأنطاليا 313 ألفا و735، وبورصة 265 ألفا و715.

كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب، حيث بيعت في المدينة ما نسبته 39.8 في المئة من إجمالي 154 ألفا و871 من مبيعات المنازل في عموم البلاد.

وبلغت مبيعات العقارات للأجانب في إسطنبول 61 ألفا و734، تبعتها ولاية أنطاليا بـ 32 ألفا و61، ثم بورصة بـ 8 آلاف و904، ويالوفا بـ 6 آلاف و813، والعاصمة أنقرة بـ 7 آلاف و856، وصقاريا بـ 4 آلاف و769.

وتصدر العراقيون بقية الجنسيات الأجنبية في شراء العقارات بتركيا، بواقع 30 ألفا و209 خلال الفترة نفسها.

وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ 15 ألفا و83، ثم السعوديون بـ 13 ألفا و296، والروس بـ 11 ألفا و228، والكويتيون بـ 10 آلاف و137.